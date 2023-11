ha parlato del futuro di Andrea. Sul gioiellino dei brianzoli, in una intervista a Sportmediaset.it, ha detto: "Colpani ha cinque anni di contratto ed è felice, rimarrà con noi. Il premio come giovane direttore sportivo? Sono contento, a livello personale è sicuramente motivo d'orgoglio, ma il merito è da dividere con tutto lo staff per quanto fatto in questa stagione. Il premio al Monza per l'italianità è un focus preciso dato da Galliani ed è la nostra identità".