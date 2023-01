Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Adrianoè tornato sul pareggio conquistato sabato dal suocontro l', con un accenno anche all'imminente doppio impegno della squadra brianzola contro la. Ecco le sue parole: "Quando sabato abbiamo pareggiato pensavo di sognare, ero incredulo. Ma no, ripetevo... Ho sentito il presidente, era felicissimo anche lui [...]. L'Inter a Monza non aveva mai giocato e in questo mese affronteremo due volte anche la Juve. Se ci penso non dormo la notte. Io dedico 24 ore al giorno al Monza, chissà se la gente ci crede".