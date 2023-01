Anche Adrianoha parlato ai microfoni di Mediaset a margine del match tra. Ecco le sue parole sull'ormai ex presidente bianconero Andrea: "Questa sera ho salutato sua mamma e ho incontrato il presidente e l'ad. C’è il club, la maglia e la storia, i dirigenti portano il testimone e poi lo passano. Andrea Agnelli ha fatto molto bene con la Juventus, che rimane la Juventus perché la storia non si cambia. Noi dirigenti indossiamo per un po’ la maglia, poi va ad altri".