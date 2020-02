Con un allenamento mattutino è cominciata la settimana di lavoro a Monzello in vista della sfida di domenica pomeriggio alle 15 contro la Juventus Under 23 che vuole dare continuità ai risultati dopo la vittoria di oggi in Coppa Italia. I ragazzi di Brocchi si sono divisi in due gruppi per la fase iniziale in palestra. Poi tutti in campo, tranne Palazzi e Bellusci, per il torello e per un intenso lavoro sul possesso palla. Infine una serie di mini partite a tema con i biancorossi divisi in tre squadre, e la partitella finale.