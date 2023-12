Intervenuto ai microfoni di Sky dopo, Micheleha parlato anche del suo doppio intervento sul rigore di Dusan. Ecco il suo commento: "Guardiamo sempre 4-5 giocatori che possono calciare, parliamo con il preparatore dei portieri e cerchiamo di dare valutazioni. Poi quando siamo lì, vediamo in base alle sensazioni del momento. Ho aspettato Vlahovic fino alla fine, avevo già deciso di andare sull’apertura. La respinta mi è rimasta un po’ centrale, ho cercato di rimettermi in piedi il prima possibile per trovare la spinta e coprire più porta possibile sulla ribattuta. Sono stato un po’ fortunato, gli è rimasta un po’ centrale e ci sono arrivato".