Risultato di 1-0 per il Monza per battere di misura il Genoa, o come direbbe Massimiliano Allegri di "corto muso". Queste le parole di Raffaelein conferenza stampa "accusato" di una vittoria di corto muso:"Non sono figlio ne di Allegri ne di Gasperini, provo a fare del mio meglio (ride, ndr). Potevamo subire gol dopo il nostro vantaggio, sembrava di rivedere la partita contro la Juventus. Il calcio prima toglie ma poi restituisce, bisogna essere onesti e sinceri. Era importante portare a casa i punti, mi è piaciuta anche la voglia della squadra di difendere un risultato prezioso".