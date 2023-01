Quella di questa sera sarà una gara decisiva per le sorti della Coppa Italia di Juve e Monza. I neopromossi andranno a caccia di un risultato che manca ormai da più di 30 anni. Dopo i successi contro Frosinone e Udinese tra agosto e ottobre dello scorso anno, infatti, i brianzoli potrebbero vincere tre partite di fila in questa competizione per la prima volta dal 1988, quando superò Roma, Empoli e Prato.