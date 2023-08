Grande serata, quella di ieri, per Andrea, il centrocampista che con una doppietta ha trascinato ilalla vittoria contro l'Empoli. Stando a Sport Mediaset, il classe 1999 ha attirato l'attenzione di almeno tre big italiane come, ma sembra difficile che il club brianzolo possa privarsi di lui in questi ultimi giorni di mercato. Da parte sua, quindi, il giocatore farà in modo di mettersi ulteriormente in mostra per tentare appena possibile il "salto" e, magari, anche strappare una convocazione in Nazionale.