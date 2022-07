Il Monza è scatenato sul mercato. Dopo gli arrivi di Cragno, Carboni, Ranocchia e Sensi, il club brianzolo ha chiuso con l'Atalanta per Matteo Pessina: il classe 1997 era uno dei grandi obiettivi. Arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 15 milioni, in caso di salvezza. E' atteso in città per le visite mediche, previste nella giornata di mercoledì.