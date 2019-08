Come riferito dalla nota della società brianzola, il Monza ufficializza l'arrivo in prestito dalla Juventus di Nicola Mosti. Centrocampista classe '98, originario di Pietrasanta ed ex Primavera dell'Empoli, ha giocato la scorsa stagione all'Imolese, dopo le esperienze con Gavorrano e Viterbese, in Serie C. Il giocatore, di proprietà bianconera, andrà a rafforzare la rosa della squadra di Berlusconi e si troverà ad affrontare l'U23 di Fabio Pecchia, nel girone A di Serie C.