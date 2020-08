La Juventus Women inizia a scaldare i motori per la prossima stagione. Le ragazze di Rita Guarino sono arrivate a Lione per disputare il Trofeo Veolia, una serie di amichevoli per carburare in vista della Serie A 2020-2021, che aprirà le danze il 22 agosto con la prima di campionato contro il Verona. Oggi, alle 16.15, la prima sfida del torneo contro il Montpellier, sabato invece contro le padroni di casa del Lione.​



Di seguito il LIVE della partita:



45' - Fine prime tempo! Le bianconere vanno negli spogliatoi in vantaggio grazie alla giocata di Sara Gama



44' - GOL DI TACCO DI GAMA! Splendida rete del capitano della Juve. Rosucci pesca in area Girelli su calcio piazzato dall'out destro, spizza di testa per Gama, che prima aggancia di esterno, poi spalle alla porta colpisce di tacco, trafiggendo il portiere con un tunnel



41' - Occasione Juve! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla finisce sui piedi di Girelli, che batte al volo verso la porta. Respinge la difesa del Montpellier



35' - Chiusura sensazionale di Lundorf! Weerden scappa via e corre minacciosa verso la porta difesa da Giuliani, ma Lundorf interviene chirurgicamente e sventa il pericolo!



12' - Partita bloccata, la Juve si fa vedere in attacco con Cernoia e Girelli



1' Partite!



Le formazioni ufficiali:



Montpellier: Schmitz; Lakrar, Belloumou, Dekker, De Almeida, Landeka, Puntigam, Skorvankova, Fowler, Engman, Weerden. All. Saez. A disp. Banusic, Champagnac, Torrent, Pankratz, Blanc, Petitean, Mondesir, Stievenart, Mpome, Nicoli, Leger



Juve Women (4-3-2-1): Giuliani; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Caruso, Rosucci; Maria Alves; Girelli; Cernoia. All. Guarino. A disp. Bacic, Tasselli, Hyyrynen, Galli, Staskova, Bonansea, Zamanian, Sciberras, Carrer, Giordano.