Terza amichevole precampionato, questa sera alle 19, per lache scende in campo in Francia contro il, per il primo incontro della tournée estera che porterà le bianconere a giocare anche contro il, l' 8 agosto, nel Trofeo Gamper. Test importante e probante, contro una squadra di grande qualità, per vedere a che punto è arrivato il lavoro di coach0-1: Schmitz; Torrent, Lakrar, Elsig, Belloumou, Puntigam, Landeka, Robert, Le Bihan, Weerden, Petermann.(4-4-2): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Bonansea, Caruso, Zamanian, Cernoia; Girelli, Staskova​. A disp. Aprile, Soggiu, Hyyrynen, Caiazzo, Giai, Berti, Beccari, Pfattner, Lenzini ​, segna Girelli su cross di Lundorf- Cross di Boattin per Staskova che impatta di testa, parata del portiere avversario- fischio d'inizio dell'amichevole