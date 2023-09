Ai microfoni di Dazn Riccardoha parlato dell'autorete di Federicodi ieri contro il Sassuolo. Queste le parole dell'ex centrocampista:"E’ un episodio sfortunato, che Gatti doveva gestire in maniera diversa. Però quello è un errore tecnico. L’errore di concetto è che Szczesny non deve batterla quella punizione, non deve lasciare l’area di rigore se vuole impostare. Se batti quella punizione, che la stava tirando Fagioli, devi tirare lungo e non metterti ad impostare".