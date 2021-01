Riccardo Montolivo ha messo un po' tutti in guardia sulla "strategia" di Antonio Conte nell'ambito della lotta scudetto. L'ex centrocampista del Milan ha infatti rilasciato questa dichiarazione in collegamento con Sky Sport, toccando anche l'argomento Juventus: "La squadra più forte è la Juve. Ma è il campo che comanda. Non è detto che sia la più forte a comandare. Conte, l’anno in cui ha vinto il campionato con la Juve fu sempre secondo, superando il Milan alla fine. Sa stare lì dietro e approfittare dei passi falsi".