L'ex centrocampista del Milan Riccardo Montolivo ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport analizzando la corsa scudetto: "Il Milan non è la squadra favorita, se dovesse vincerlo sarebbe una sorpresa per tutti. Non è costruita per lottare per questo traguardo, la favorita rimane la Juventus. Piuttosto, penso che i rossoneri possano tornare in Champions League". Chiaro quindi il pronostico di Montolivo, che vede la squadra di Pirlo come candidata numero uno a vincere il campionato.