Intervenuto a Tuttosport, l'ex centrocampista del Milan Riccardo Montolivo ha parlato così del suo ex compagno, obiettivo della Juventus: "Anch'io al posto suo avrei lasciato il Milan. Non aveva la fiducia per emergere ed era diventato sacrificabile. E' stato un male inevitabile per maturare, in rossonero non sarebbe diventato quello che è oggi. Il Milan ha sbagliato a non trovare una formula per mantenere il controllo".