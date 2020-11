L’ex centrocampista del Milan Riccardo Montolivo ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha detto la sua sullo stato di forma della squadra rossonera, parlando poi di Manuel Locatelli: "Locatelli? Mi è dispiaciuto quando è stato liquidato malamente, eravamo compagni di tavolo: fui anche io a consigliargli l'esperienza al Sassuolo. Sta crescendo in maniera esponenziale". Il centrocampista del Sassuolo è da tempo nel mirino della Juventus, che in estate si era arresa di fronte alle alte richieste del club neroverde. A gennaio possibile nuovo assalto.