L’ex centrocampista del Milan Montolivo è stato ospite in videochiamata negli studi di Sky Sport, occasione in cui ha parlato dell’eliminazione dalla Champions League della Juventus: “La Juve ha avuto rose formidabili negli ultimi anni, ma in Champions League ha perso contro squadre nettamente inferiori come Porto Lione e Ajax. Ritmo e velocità, ecco dove ha peccato. Non è un caso che l’Atalanta, che ha un ritmo superiore in Serie A, sia arrivata quasi in fondo perdendo in maniera rocambolesca contro il Psg”.