Riccardoè stato protagonista di un'intervista ai microfoni di SportWeek ed ha parlato anche della nuova Juventus di Thiago Motta. Queste le sue parole:"Oggi, a mercato ancora aperto, non si scappa: l’Inter è davanti a tutte. È in pole position per la squadra che è, figlia della perfetta organizzazione societaria. Ecco, se le altre aspettano il semaforo verde per sgasare, i nerazzurri sono già partiti e stanno tre curve avanti. Perché hanno in Marotta il vero fuoriclasse, capace di incastrare tutti i pezzi al loro posto, a livello dirigenziale e tecnico. La conseguenza è una squadra praticamente fatta per la prossima stagione. Juve, Milan e Napoli, tutte con un nuovo allenatore, hanno invece dato vita a un progetto nuovo che, come tale, ha bisogno di tempo".