, intervistato dal Corriere dello Sport, ha raccontato un retroscena sul suo passato come dirigente della: "A Gianni Agnelli era piaciuto il mio lavoro per Italia ‘90, il giorno della finale mi invitò a cena: voleva dare una svolta alla Juve e pensò a me come dirigente. Aveva deciso di chiudere il ciclo Zoff perché secondo lui un portiere non poteva fare l’allenatore, era ammirato da il Milan di Sacchi. Io parlai con Sacchi ma Agnelli aveva già preso Maifredi, un allenatore del quale Tacconi disse ‘mi ha fatto giocare da libero’ dopo una Supercoppa col Napoli. Pentito di aver fatto il dirigente della Juve? Super pentito, ma ad Agnelli non potevo dire di no"