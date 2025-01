Montero su Yildiz: 'Non sbagliava un allenamento'

Getty Images

A Cronache, Paoloha parlato così del suo periodo di allenatore di Yildiz e Huijsen."Da ragazzini non sbagliavano un allenamento in Primavera. Non erano neanche maggiorenni, ma li vedevo già come adulti. I giovani di oggi vogliono più feedback. Avere due figli di 17 e 21 anni mi ha aiutato ad allenare la Primavera della Juventus: mi hanno fatto capire di più le nuove generazioni. Ho compreso che erano tutti ragazzi come loro. Oggi mio figlio appena finisce di giocare inizia a riempire tutti di domande. Quella della Next Gen è stata una grande intuizione: i giovani si trovano a giocare in Serie C contro gente che, come alla mia epoca, fa sforzi per portare il piatto da mangiare a casa. Magari non sono partite bellissime, ma di contatto, contro uomini che aiutano subito a svegliarti e a renderti conto come sia il calcio vero. A 18-19 anni la Primavera non ti serve più perché non ti aiuta a crescere. Devi giocare contro gente adulta, altrimenti rimani sempre allo stesso livello. È meglio andare in C o in B: in Italia non importa la categoria perché se sei forte poi arriva un top club a comprarti. Sai quante volte l'ho visto fare ad Atalanta e Roma? Arrivano perfino in D".