Le parole dia Sky:LA SERATA - Sono felice di essere tornato, oggi ancora di più di trovarmi i miei ex compagni che si era creato un bel gruppo e si dimostra anche oggi. Quando ci vediamo è come se ci vediamo tutti i giorni.ZIDANE - COn lui e con tutti. Non ci vedevamo da un po', siamo felici di trovarci tutti e per una causa di beneficenza. Siamo felici.RICORDO - Il mio ricordo è che ho trovato Iuliano ci hanno presentato insieme, quello che porto nel cuore è il gruppo umano con tutto lo staff.ALLENATORE - Non ci avevo pensato, poi i è venuta voglia e ho fatto il corso. Felice di essere a Torino che è una città che amo e speriamo di continaure alla Juve