«Abbiamo vinto con merito questa partita, però non possiamo rischiare di non portare a casa gare come queste dove creiamo così tante occasioni. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che giochiamo a un livello alto, dove diventa fondamentale "annusare" i diversi momenti del match e quando hai la possibilità di chiudere l'incontro lo devi fare. Oggi affrontavamo una squadra che, in base ai risultati che matureranno alla fine di questa ventisettesima giornata, potrebbe essere matematicamente retrocessa. Il Cesena è venuto qui a Vinovo giocando una partita coraggiosa e senza troppi pensieri, a tratti con un atteggiamento spregiudicato. Per noi questa vittoria è molto importante perchè ci ha permesso di tornare in zona play-off, anche grazie al pareggio del Sassuolo. Nel complesso siamo soddisfatti della prestazione di questo pomeriggio e siamo felici che siano ancora andati in gol Anghelé e Mancini. Lorenzo e Tommaso devono ancora crescere perchè sono giovani, ma sono felice per il lavoro che svolgono in campo, specialmente quando siamo in fase di non possesso perchè aiutano molto tutta la squadra. Chiaramente sono soddisfatto anche per tutti i gol che stanno segnando. Un'altra nota positiva è sicuramente quella legata alla partita di Moruzzi, oggi ha giocato una grande gara. Abbiamo bisogno di tutti e tutti devono dare sempre tutto quello che hanno per questa maglia e non soltanto pensando in ottica Under 19, ma anche a più ampio raggio perchè già tanti giovani nel corso di questa stagione hanno avuto la possibilità di approcciarsi al professionismo con la Next Gen e di allenarsi anche con la Prima Squadra. Sono esperienze formative nel loro percorso di crescita e noi non possiamo che essere felici».