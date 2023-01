Le parole di Montero in ricordo di Gianluca Vialli pic.twitter.com/39aMQ8AdkP — ilbianconero (@ilbianconerocom) January 6, 2023

Paolo, allenatore della Primavera, ha parlato così dopo la partita della Juventus U19 di oggi: "Ricordo di Gianluca Vialli? Con molta tristezza non ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio della Juventus con lui, però ho sentito dire che è stato un uomo straordinario, mando un abbraccio forte alla famiglia. Poche parole ma molta amarezza perché va via una leggenda del calcio mondiale ma soprattutto va via un grande uomo".