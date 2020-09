Parlando ieri a margine dell'amichevole della sua Sambenedettese, di cui è allenatore, contro la Roma, Paolo Montero non ha toccato solo l'argomento mercato Juve. L'ex difensore bianconero ha pure detto la sua su Andrea Pirlo: "Come tifoso, è stata una cosa inattesa. Pirlo è di un'intelligenza impressionante ed è amato da tutta l'Italia. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo ed è una persona silenziosa, che parla poco ma è simpatico. Ha tanto carisma. Se facciamo un paragone con Zidane, che ha iniziato con un altro percorso perché era il secondo di Ancelotti, Pirlo ha lo stesso carisma di Zizou e non ha bisogno neanche di parlare".