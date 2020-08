Paolo Montero e Andrea Pirlo: non si sono sfiorati in bianconero, ma hanno condiviso i banchi di Coverciano. A Tuttosport, l'ex Juve ha parlato del nuovo allenatore: "Stiamo parlando di un nome importante a livello mondiale. Vista da fuori, la scelta della Juventus è un cambio positivo. Di Pirlo non si può discutere niente. Si dice che manchi di esperienza, ma non vuol dire niente. L'importante è rischiare, è che sai che ha le capacità, è stato un fuoriclasse e con il suo carisma non ha bisogno di parlare per far capire quello che vuole. L'ho conosciuto al corso di Coverciano, è una persona molto capace. Conte? Gli auguro di vincere l'Europa League".