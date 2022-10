L'allenatore della Juve Under 19 Paolo Montero ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sconfitta maturata contro il Bologna.'Una dura sconfitta, ma comprensibile, arriviamo da una sequenza di partite importanti ed è normale che succeda. Resto convinto che non abbiamo meritato di perdere, abbiamo una settimana per lavorare e bisogno di farlo, ci sono molte cose da correggere. Ai ragazzi ho detto di riposarsi e stare tranquilli, perché il responsabile sono io; non faccio nessun dramma, abbiamo tutti gli obiettivi alla portata, sono giovani e stanno facendo un grande sforzo, e anzi devo fare loro i complimenti per l’impegno che ci stanno mettendo'.