Le parole di Paolodopo la vittoria contro il Cagliari:MODULO - L’inizio della squadra è quello che avevamo preparato in precampionato più o meno. Abbiamo fatto tre settimane diverse con tre diversi sistemi. La prima settimana abbiamo fatto finta di giocare con un 4-4-2, poi 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2 fino arrivare qui. Abbiamo analizzato prima tutte le squadre con che sistema affrontarle così loro già sapevano. Quando avremmo affrontato una squadra come questa che gioca con il 4-3-1-2, ci eravamo già preparati e sapevano cosa fare a memoria. Una buona prestazione, felice perché abbiamo saputo soffrire. Chi è entrato ha fatto molto bene e quello é importante per il gruppoI TRE DIETRO - Hanno fatto molto bene, dobbiamo migliorare su palla scoperta come il gol preso. La prima partita, siamo molto contenti dei tre dietro, hanno fatto bene nell’uno contro uno. Felici ma consapevoli che dobbiamo lavorare. Domani lavoriamo, martedì libero e poi pensiamo a Lecce.