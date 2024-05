Le parole di Montero all'intervallo di Bologna-Juventus

Paoloci credeva. Pure sotto 2-0. Pure dopo il 3-0 del Bologna. A riportarlo è Tuttosport, che rivela le parole dell'allenatore uruguaiano negli spogliatoi dopo il crollo nel primo tempo della Juventus al Dall'Ara.Negli spogliatoi, Montero ha adottato un approccio. Invece di gridare o usare termini forti, ha parlato ai giocatori con toni normali, ricordando loro l'importanza della maglia della Juventus e l'imperativo di non disonorarla perdendo in modo indegno.Montero ha cercato di infondere, rivolgendosi in particolare a Federico: "Se facciamo un gol vedrai che la pareggiamo". E così è stato. La Juventus è riuscita a raddrizzare la partita, che si è conclusa con uno spettacolare 3-3.Nel dopo partita, Montero ha spiegato che nella prima parte del match la Juventus era ancora influenzata dalle emozioni della vittoria di mercoledì, mentre nella seconda parte è stato il Bologna a essere distratto dall'imminente festa per la qualificazione in Champions League. Le reciproche distrazioni hanno contribuito al risultato finale. Montero, come sempre, ha mantenuto i piedi per terra, analizzando con lucidità le dinamiche della partita.