Paolo, nel post Juventus Primavera-Fiorentina, commenta la sconfitta per 5-1: cosa é andato storto, dove si deve migliorare. Non solo, il tecnico ha parlato del lavoro del settore giovanile all'interno della rivoluzione societaria in atto, dell'inserimento di Huijsen nella lista Uefa e dell'arrivo in bianconero del figlio Alfonso.