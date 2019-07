Matthjis De Ligt è il nuovo pilastro della difesa della Juventus. Un reparto rimasto orfano di Andrea Barzagli. L'olandese dovrà replicare quanto fatto di buono con la casacca dell'Ajax. Chi è convinto della bontà di questo innesto è Paolo Montero, ex centrale bianconero. Di De Ligt e della sfida all'Inter dell'amico Conte ha parlato a TMW Radio: “Sarà una sfida davvero speciale, visto che c’è Conte all’Inter. Antonio è un allenatore importante, che ha vinto alla Juve e al Chelsea. Sa trasmettere la sua forza di volontà. Ha mandato dei messaggi chiari alla dirigenza, perché vuole dei giocatori per fare la differenza. De Ligt ha tutto per essere uno dei migliori difensori nella storia del calcio. E’ giovane ma è già un veterano. Chi vedo meglio vicino a lui? Difficile togliere un capitano come Chiellini ora”.