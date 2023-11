DaLa Juventus Under 19 supera 1-2, in rimonta, la Roma e al termine della sfida Paolo Montero elogia la prestazione dei suoi giocatori.IL COMMENTO DEL MISTER«Siamo molto contenti per la prestazione, abbiamo giocato contro una squadra forte che secondo noi è una delle favorite. I ragazzi hanno reagito bene, sapevamo che era una partita lunga e che non ci dovevamo scomporre. All'intervallo ci siamo detti che stavamo giocando bene e, infatti, i ragazzi sono stati bravi a ribaltarla con uno spirito positivo, con cuore e con coraggio».