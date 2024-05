Paolo, in conferenza stampa, ha parlato così nella sua ultima partita alla Juventus.- "Mi porto un grande gruppo. Io ho avuto la fortuna di conoscere grandi uomini che hanno voglia di lavorare e migliorarsi. Fagioli è tornato molto bene ed è un giocatore che sa sempre come posizionarsi in campo e dare una mano alla squadra. Per fortuna é stato convocato da Spalletti. Può diventare un pilastro della Juventus perchè ha la personalità per farlo".- "Non posso dare troppi giudizi, perchè sono stato tre giorni con loro. Posso dire che è una squadra forte. La Juventus ha raggiunto questi obiettivi e non tutti gli anni si può vincere. Questa squadra è attaccata alla maglio e questo mi ha reso felice e mi porterò questi ragazzi nel cuore".- "Io ti posso parlare di questi tre giorni. Quello che abbiamo vissuto a Bologna per me è naturale. Alla fine abbiamo pareggiato, ma potevamo vincere. Dopo le grandi partite c'è un calo ed è normale capita a tutte le grandi squadre".- "Si questi giocatori potevano giocare. Kenan ha talento come Del Piero. Yildiz preferisce giocare partendo da sinistro, mentre Alex giocava più centrale. Per Kenan questo è un bel paragone, perchè alla Juve ci sono tre bandiere: Boniperti, Scirea e Del Piero".' - "È un giocatore velocissimo e in questi minuti ha dimostrato di poter giocare alla Juventus, perchè ha personalità e tanta velocità come richiede il calcio moderno".- "Quando cammino a Torino mi sembra di camminare a Montevideo. Per me questo è un grande orgoglio ed è per questo che avevo scelto di vivere a Torino prima di tornare a lavorare alla Juve".