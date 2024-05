Non si terrà alcuna conferenza stampa domenica, vigilia della sfida di campionato con il Bologna. Di conseguenza, non sono previste le parole di, chiamato a sostituiresulla panchina bianconera nelle ultime due giornate.Scelta deliberata della Juventus per concentrarsi esclusivamente sulla preparazione della partita, senza distrazioni mediatiche. D'altra parte, potrebbe anche suggerire che il club stia cercando di gestire discretamente la transizione sulla panchina, evitando di mettere troppa pressione sul nuovo allenatore,, in sella solo per due partite ininfluenti.In ogni caso, il focus rimarrà sul campo e sulle prestazioni della squadra, mentre i tifosi rimarranno in attesa di vedere come Montero guiderà la Juventus nelle ultime due partite di campionato.