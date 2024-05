Paolo, in conferenza, parla così dopo Bologna-Juventus- "Non ho il DNA della Juventus, che è sacrificio, lavoro e famiglia, cioè quello che ho imparato da quando sono arrivato"."Per me l'analisi è molto semplice: dopo una partita così importante come quella di mercoledì è normale avere un calo mentale e di fronte avevamo uno dei peggiori avversari del momento. L'importante è stato come i ragazzi sono riusciti a reagire, l'orgoglio che hanno tirato fuori. Nelle partite ciò che cambia è un episodio e oggi è quello che è successo. Detto questo, faccio i complimenti al Bologna e a Motta che è un grande uomo. Ha dimostrato di essere grande per come gioca e per l'obiettivo raggiungo. Gli auguro il meglio"."Oggi hanno dimostrato di avere grinta. La stagione per me è positiva perché hanno raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio stagione".- "L'ho trovato più uomo e più maturo ed è normale che continuerà a crescere per arrivare ad alto livello. L'unico modo per migliorarsi è il lavoro".- "Gli ho fatto i complimenti per questa grande stagione perché credo che quest'anno il Bologna sia stata una delle migliori squadre del campionato: è un piacere guardarlo".