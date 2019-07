Paolo Montero, ex giocatore della Juve, è stato presentato oggi come nuovo allenatore della Sambenedettese: "In Italia ho imparato che il lavoro paga. Non ho paura, so che è una piazza importante e l'obiettivo sono i playoff. Ho fatto la gavetta, la Serie C è molto difficile ma competitiva. Juventus? E' troppo lontano, auguro il meglio a Sarri. Quando torno a Torino sento l'amore della gente".