All’interno di un gruppo,, e questo è fondamentale, soprattutto nel settore giovanile. Qualcosa che va oltre i dettami tattici, come giocare, dove passare il pallone, quali movimenti fare. Un esempio di tutto questo è laa, guidata da Paolo. L’uomo non ha bisogno di essere raccontato, ogni appassionato e tifoso della Juventus lo conosce molto bene e potrà immaginare quale sia il suo contributo a livello emozionale per lo spogliatoio dell’Under 19.Non è solo retorica, c’è più di una dimostrazione. All’andata fu sfiorata, questa sera però la Juventus Primavera è riuscita a pareggiare 4 a 4 – con tre gol nel finale di match -, dopo essere stata sotto 4 a 1, contro il. Ancora prima, la rimonta completata contro ilche è valsa la qualificazione alla fase successiva della. E come non citare un’altra rimonta stagionale che è un pezzettino di storia di questa prima parte dell’anno: la vittoria nel Derby della Mole di categoria, arrivata negli ultimi 20 minuti di match.. Questa Juventus Under 19 è un concentrato di qualità, ma non è un insieme di solisti che pensano a spiccare sopra la banda.. Lo ricordate Paolo Montero in campo, il motivo per cui è stato tanto amato come calciatore, no? Ecco, tutto quello lo potete rivedere nella sua Primavera.