Le parole di Paoloa Sportitalia:"Ricordo alla Juventus? Quando sono arrivato a Torino mi ha sorpreso l’organizzazione che c’era nella squadra, poi i compagni mi avevano accolto benissimo: Lippi mi ha assegnato la stanza con Ciro Ferrara. Loro avevano vinto la Champions League. Il primo impatto quando sono entrato nello spogliatoio è stato quello di vedere l’umiltà del gruppo e dei campioni. Come dico ai miei figli sono stati più bravi come uomini che come calciatori. Sono stati un esempio come Peruzzi che mi ha insegnato tanto".