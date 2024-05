E se il finale difosse più importante per il gruppo che la vittoria strombazzata e psicodrammatica della Coppa Italia? Dura sostenerlo, sento il DNA bianconero in subbuglio. Ma non era vincere “l’unica cosa che conta”? No, se la squadra ne esce con la sindrome di Stoccolma., si era affezionata al suo. Giocatori che si erano dimenticati del freno a mano tirato, con la lacrimuccia e il rimpianto del one-man-show. Il poco credibile Hulk. Insomma la manfrina è continuata nel primo tempo di Bologna. Una vera lagna.Tutta una crisi abbandonica di superficie che è bastato un solo intervallo conper spazzarla via. In realtà sono serviti anche gli innesti giusti (fuori i più traumatizzati, dentro gli sbarbatelli), il cambio di modulo ma soprattutto l’aggressività e l’atteggiamento dentro questo nuovo 4-3-3. Quando la Juve passava a questo sistema con Allegri a partita in corso, non era mai tanto slanciata e istintiva. Mai così libera di offendere. E badate, questo non è l’elogio opportunista del monterismo, che naturalmente non esiste. Non voglio usarecome una clava sulla testa diPerò, che diamine!Si può avere il DNA bianconero e mettere al primo postoin conferenza stampa per il calcio espresso durante l’anno. Si può avere il DNA bianconero e giocare cone unfinalmente reale e non storto. Si possono mettere Weah e Iling-Junior a fare i terzini di una difesa a quattro e chiedere a Bremer di uscire forte in pressione come faceva nel Toro. Per riassumere il concetto: si può togliere Gatti per Yildiz…