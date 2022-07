Il 15 luglio latornerà sui campi di Vinovo per dare il via alla preparazione, in vista dell’inizio del campionato di categoria, fissato per il 20 di agosto. Ad accogliere i giovani bianconeri, il nuovo tecnico dell’Under 19, Paolo, che, in un’intervista concessa a Radio Sport, ha raccontato alcuni retroscena sul suo ritorno alla Juventus:“Un giorno il mio ex compagno Pessotto mi ha detto che la Juventus stava cercando qualcuno con il dna bianconero e che sarei stato contattato per un incontro di persona: così è successo e non ho esitato a cancellare la vacanza che avevo in programma pur di volare subito in Italia. I dirigenti volevano che rientrassi nel club e quello che è sempre stato un sogno lontano, di colpo, è diventato realtà”.