Paoloparla così dopo il pari tra Juve Primavera ed Hellas Verona."Siamo entrati un po' spenti, un po' lenti sulla manovra e nell'ultimo terzo non siamo stati precisi. Sapevamo e avevamo pensato a questa partita di essere più agili e veloci nel muovere la palla. Non siamo riusciti. Complimenti al Verona, bravi nella loro strategia. In partite così chiuse, una palla ferma può aiutare. Tante squadre in difficoltà puntano su quello ed è capitato. Oggi come oggi non stiamo creando tante palle gol. Dobbiamo essere più altruisti. Sono due punti persi, non come Bergamo. Non abbiamo perso e continuiamo a sommare. Ma siamo la Juve, dobbiamo vincere. E' una maglia che ti obbliga. Come il Milan, l'Inter, il Real, il Barcellona. Sono squadre che purtroppo e per fortuna bisogna avere la testa giusta..."."Posizione da professionista? In questo momento, per l'età che ha, è un finalizzatore. Poi con l'esperienza e con la visione che ha può essere anche un assistman, con l'esperienza e capendo di più il gioco, e già lo capisce a 17 anni, è un grande professionista, può fare diversi ruoli"."Ci sono tanti tiri dal limite perché ti chiudono bene. Si potevano fare combinazioni a un tocco. Ne avevamo parlato e non siamo riusciti a farlo. Bisogna continuare a lavorare, è stata una settimana che dobbiamo iniziare a lavorare... ora arrivano le settimane lunghe, speriamo di continuare a lavorare, ci è mancato solo il gol".