Le parole di Paolonel postGOL PRESO – “Dobbiamo capire che noi abbiamo giocatori che vogliono essere capocannonieri, noi dobbiamo essere gelosi della porta, dobbiamo cercare di essere la miglior difesa perché storicamente in Italia si vince così. Su quello dobbiamo migliorare, ci è già capitato di prendere gol così a partita finita. Dobbiamo migliorare, è naturale, non giustifico i ragazzi però sono alle prime armi con il giocare tante partite di fila”.COSA MIGLIORARE – “In questi 3 mesi quello che dobbiamo migliorare come dicevo è la difesa. Oggi partita aprte, poteva essere anche 3-0 per loro non ci dobbiamo dire bugie. Noi abbiamo tanta qualità. Avevamo difficoltà, prende la palla Kenan e fa gol e poi ci sono tutti gli altri. 6-7 giocatori che possono risolvere la partita. Giocando così tanto è difficile lavorare, dobbiamo arrivare bene all’ultima con la Roma e poi avremo 2 mesi per migliorare, adesso è un po’ difficile”.MANCINI – “Un’estate difficile, in forma positiva, perché è arrivato alla Juve. Deve arrivare sano al 12 novembre, così cresce. Non deve avere giorni liberi, poi andremo in ritiro e deve fare il massimo per esplodere. Ha potenzialità anche se in un momento difficoltà si vede ché fortissimo. Lo dobbiamo aiutare per fare poi una buonissima preparazione a novembre”DYILDIZ – “Qui tutti hanno una grandissima potenzialità. Arrivano le nazionali e quasi tutti sono convocati, dipende tutto da loro. Le qualità le hanno, hanno tutto per arrivare lontani”.SI SAREBBE ASPETTATO IL PRIMO POSTO – “Prestissimo, però sono gli obiettivi della società. Per la nostra esperienza abbiamo subito visto che ci sono qualità, se siamo in giornata con una buona testa saremo duri da battere per tutti”.