L'allenatore della Juve Primavera, Paolo Montero, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita della gara vinta per 3-1 contro il Maccabi Haifa.SULLA GARA -'Quando hai una superiorità tale nel primo tempo e non chiudi subito la gara è normale che loro prendono fiducia. Loro pensano a giocare la loro gara. I ragazzi sono in una tappa di crescita e devono capire che giocheranno molte partite in pochissimi giorni, devono essere bravi a sfruttare le energie e a chiudere prima i match. Non dobbiamo cercare di arrivare sempre a giocarcela fino alla fine, coma accaduto contro la Sampdoria. Come dice Ettore Messina: 'Se fai uno sbaglio, domani devi migliorare'. Solo con l'esperienza e con il tempo capiranno ma hanno molta qualità e oggi lo hanno dimostrato.SUI CAMBI - 'Ho imparato alla Juve, con Pessotto, Peruzzi, Ferrara, che l'umore dello spogliatoio lo fa la panchina. Se tu gli fai capire che possono giocare tutti titolari, ci sono momenti in cui devi approfittarne e devi farti trovare pronto. Abbiamo una panchina importante e questo è positivo per noi'.