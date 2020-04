Ospite in videochiamata negli studi di Sky Sport, l’ex difensore della Juventus Paolo Montero ha parlato, tra i tanti temi affrontati, non poteva mancare il suo passato in bianconero. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "​Lui e Del Piero ci risolvevano le partite e, in Sudamerica, ci insegnano che il più forte lo devi difendere in tutti i sensi. Soprattutto perché Zidane è stato tra i più umili. Alla Juve sono passati giocatori fortissimi, ma lui come uomo era straordinario ed era impossibile non volergli bene. Un uomo straordinario".