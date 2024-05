E' impossibile non avere un debole per Paolo. Quando Andrealo designò come suo "giocatore preferito", nessuno si è mai permesso di storcere il naso. Eppure di scelta ne aveva, ne ha sempre avuta: Zidane e Del Piero, i gol di Trezeguet e quel fuoriclasse di Buffon. Chiellini, un amico. No: vinse Paolo. Paolo che è dna, e dna che è "famiglia, lavoro, sacrificio", come raccontato anche nella sua prima conferenza post della sua prima partita. Una partita matta totale. Bellissima. E ricchissima, di contenuti come di speranze.In un solo giorno,ha potuto preoccuparsi di un unico scenario: arrivare a Bologna e darsi già per sconfitto. Non si era posto obiettivi, ma un minimo di traguardo sì: non bisognava farsi del male, e cioè farsi umiliare. Quando è finito sotto per 2-0, quasi 3, dopo appena dieci minuti, dovrà aver pensato tutto e il contrario di tutto. Magari si è sentito pure un po' tradito. E invece…E invece lo spirito che abbiamo sempre attribuito - almeno quello - a Massimiliano Allegri, è diventato improvvisamente lo spirito della squadra. E la Juventus non ha mollato, e Paolo ha gioito. Anzi: ha corso. All'impazzata, col sorriso, incredulo e perciò ancor più genuino. Sono stati 15 metri alla Jacobs, quelli dell'uruguaiano.Così, come una ruota che gira, la Juve ha ripreso la fortuna come il coraggio: afferrandoli per bene. Tutto il resto l'ha fatto Chiesa, con una bella dose di Yildiz.Anche ieri sera ha dimostrato perché se ne parli così: benissimo. Il suo Bologna è crollato quando è partita la festa, poco prima aveva dato l'ennesima dimostrazione di forza, bellezza, astuzia. Sa far tutto, ed è un dono del lavoro.Ne servirà tanto, alla. Ne sta già facendo, in un piccolo rettangolo di tempo, Montero. "In questi spogliatoi importanti, per trovare certe vittorie, devono essere grandi uomini. E per me lo sono", dice, parlando dei "suoi ragazzi". Ha trovato disponibilità e umiltà. Il regalo di una rimonta quando era facile pensare agli Europei o alle vacanze. Laè questa roba qui, e dopo giorni di veleni serviva davvero ricordarlo a tutti.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.