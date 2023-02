L'allenatore della Juve Primavera, Paolo Montero, ha parlato di quella che sarà la sfida contro il Genk.SUL GENK - 'Quella contro il Genk sarà una gara complicata. Già nella fase a gironi abbiamo avuto modo di notare il grande dinamismo che caratterizza le squadre presenti in questa competizione. Tante avversarie che abbiamo affrontato si sono dimostrate anche molto forti fisicamente e la sfida contro la formazione belga sarà una sfida di questo tipo'.SULLA GARA - 'Le transizioni faranno la differenza e dovremo mantenere un livello di concentrazione massimo dall'inizio alla fine. Trattandosi di una sfida da dentro o fuori i ritmi saranno elevati a partire dall'inizio e l'obiettivo sarà quello di vincere il match entro la fine dei tempi regolamentari. La squadra è pronta per questa partita. I ragazzi sono consapevoli della posta in palio, di conseguenza siamo arrivati qui in Belgio con la massima concentrazione sapendo che andremo ad affrontare una squadra molto forte come il Genk. Il nostro obiettivo, però, sarà quello di passare il turno perchè vogliamo arrivare a giocarci la Final Four a Nyon. Arriviamo da una sconfitta netta, nel risultato, contro la Fiorentina, ma sono fiducioso in vista di questa gara perchè i miei giocatori sono molto intelligenti e vogliono rialzare la testa'.