di MA, inviato a Vinovo

Paolo Montero ha commentato la vittoria della Juve Primavera contro la Fiorentina, ottenuta con il punteggio di 3-0: "Miglior prestazione? Si, hanno fatto una bella prestazione ma anche contro il Genoa, siamo molto contenti per come l'abbiamo interpretata e continuiamo in questo processo di crescita, complimenti ai ragazzi per come si allenano e il riflesso è questo."



COSTUZIONE DAL BASSO - "Dipende dalla pressione degli avversari, chiediamo di rischiare perchè se la palla esce pulita poi arriviamo in porta. Sono momenti della partita in cui dovremo continuare a lavorare."



SU VACCA - "Normale che deve crescere perché ha 18 anni, sta lavorando molto bene in settimana, siamo molto felici per lui. Quando uno lavora bene dal lunedi al sabato poi si gioca in questo modo. Normale che possano avere alti e bassi per l'età, con il trascorso del tempo si acquisisce esperienza. Alessio ha fatto una grandissima partita."