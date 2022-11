Share







di Marco Amato, inviato a Vinovo

Il tecnico della Juve Primavera Paolo Montero ha commentato ai nostri microfoni il pareggio per 4 a 4 contro il PSG in Youth League, arrivato nel pomeriggio odierno dopo un'altra straordinaria rimonta dei bianconeri. Grande soddisfazione per lui, nonostante la mancata vittoria, che ha riconosciuto come la sua squadra sia ormai al livello di quella francese, con una doverosa nota di merito a Kenan Yildiz autore di un'altra ottima prestazione con due reti.



Guarda il video qui sotto per tutte le dichiarazioni integrali di Montero.