Futuro Montero: cosa sappiamo

Si è chiuso un portone, ma si apre una porta?discuterà in questi giorni il futuro con la Juventus, in ballo potrebbe esserci un po' di tutto, in attesa di capire effettivamente quali prospettive possono aprirsi. Intanto: si vocifera di un suo possibile approdo alla formazione, che ieri ha salutato ie che resta in attesa di capire le intenzioni di Brambilla, autore di un piccolo capolavoro e ora stuzzicato da altre possibilità.Ecco: tutto gira attorno a quanto farà o vorrà fare l'allenatore della seconda squadra, finito nel mirino delper la prossima annata. Se dovesse salutare, a quel punto potrebbe esserci l'allenatore uruguaiano., come fatto in particolare negli ultimi dieci giorni, si rimetterà alla decisione della società. Uomo Juventus fino alla fine. E' indubbio, comunque, che la scelta Next Gen sarebbe in linea con la crescita del progetto. Diversi ragazzi allenati in Primavera potrebbero approdare nella formazione (ex) under 23. In più, lo stesso allenatore ha già esperienza in Serie C, vissuta e affrontata ai tempi della Sambenedettese.E' tempo di riflessioni, non ancora di scelte.potrebbe far scattare l'effetto domino o decretare un'altra stagione all'insegna della continuità. A domanda diretta, il tecnico ha lasciato aperte tutte le possibilità: "Non ho parlato con la società. Avremo modo di farlo e vedremo quello che succede. Ora andiamo in vacanza qualche giorno, poi vedremo".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.