Paoloè arrivato insieme a Cristiano. Lo Sport Director è stato al fianco del nuovo allenatore - anche solo per due partite - e l'ha scortato verso gli spogliatoi. Montero, naturalmente, vestito "d'ordinanza": giacca scura, camicia bianca, e cravatta, per quella che sarà la sua prima panchina in Serie A, e per di più per la squadra del suo cuore.Lo scatto, pubblicato dal canale Twitter ufficiale della Juventus, ha già fatto impazzire i tifosi: "Pigna" è stato accolto alla grande dai supporters, che non hanno dimenticato quanto fatto in questi anni da giocatore e da allenatore della Primavera. Un grande in bocca al lupo, virtuale, non gli mancherà di certo.Ecco la foto pubblicata sui social bianconeri.